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بريطانيا في الهاوية.. برنامج تلفزيوني يعرض النساء عرايا أمام الأطفال
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بريطانيا في الهاوية.. برنامج تلفزيوني يعرض النساء عرايا أمام الأطفال

بريطانيا في الهاوية.. برنامج تلفزيوني يعرض النساء عرايا أمام الأطفال

بريطانيا في الهاوية.. برنامج تلفزيوني يعرض النساء عرايا أمام الأطفال
١٠:١٦:٥٠ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حقا ” إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت”، عندما تنحدر الأخلاق ينحدر معه كل شيء، حيث صار الحياء مفقودا والحرام مباحا في العواصم الغربية.

آخر هذه الفضائح والانحدار الأخلاقي ما قام به برنامج تلفزيوني في بريطانيا بإظهار بالغين عرايا تماما أمام الأطفال.

بالغون عرايا أمام اللأطفال:

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل”، فإنه يتم الترويج للبرنامج على أنه يدور حول كل شيء عن إيجابية الجسم.

وعقب عرض البرنامج لجأ المشاهدون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن اشمئزازهم من الكبار الذين يتعرّون من ملابسهم أمام الأطفال كجزء من هذا المسعى.

وصلنا إلى الحضيض:

وأعرب البعض عن استيائهم من فكرة البرنامج، حيث علق أحدهم قائلا : ” تلفزيون مبتذل”.
وعلق آخر : ” إنه تلفزيون مبتذل، بينما كتب ثالث: ” أوه، هل من الضروري حقًا لمجموعة من البالغين أن يخرجوا من عالمهم وممارسيهم أمام الأطفال باسم “التعليم”؟، إنه تلفزيون الحضيض”.

تحرش بالنساء:

وفي وقت سابق كشفت تقارير بأن 6 من كل 10 نساء في بريطانيا أبلغن عن تعرضهن للمضايقة من قبل الرجال أثناء أداء التمارين في الصالات الرياضية المشتركة.

وتتمثل حالات التحرش الأكثر تطرفًا، في الحالات التي يحاول فيها الرجال الاختلاء بالنساء في الأماكن المغلقة مثل الساونا أو غرف تغيير الملابس.

وقد يصل الأمر كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها عن حالات التحرش الجنسي بالنساء في الصالات الرياضية إلى مواصلة المضايقات والإساءات الجنسية خارج الصالة الرياضية.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال برامج لا أخلاقية بريطانيا نساء

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