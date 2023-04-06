تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء الجمعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عدة تنبيهات متقدمة، تتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل عدة مناطق

مكة المكرمة

وتوقع “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تسسمل، الطائف، ورنية، والخرمة، والمويه، وتربة، والجموم، والعاصمة المقدسة.

وتستمر الحالة على الطائف والجموم والعاصة المقدسة، حتى الساعة التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 7 من أبريل، وعلى باقي الأجزاء حتى الساعة الرابعة عصرا.

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منطقة عسير

وفي تنبيه متقدم آخر، توقع “الأرصاد” حالة الأمطار على أجزاء من منطقة عسير، تشمل: أبها، وأحد رفيدة، وأحد، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء غد الجمعة، ويصاحبها، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

الرياض والقصيم والباحة

وشملت التنبيهات المتقدمة التي أصدرها مركز الأرصاد، أجزاء من منطقة الرياض، في الدوادمي، والقويعية، وعفيف، والزلفى، والغاض، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

وفي منطقة القصيم، وشملت الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، والخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور.

وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء الجمعة، على الرياض والقصيم، بينما تستمر حتى الثامنة مساء، على أجزاء من منطقة الباحة، تشمل الباحة، العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.