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أمانة الأحساء تحدد موعد إزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصناديق والأحواش
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أمانة الأحساء تحدد موعد إزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصناديق والأحواش

أمانة الأحساء تحدد موعد إزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصناديق والأحواش

أمانة الأحساء تحدد موعد إزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصناديق والأحواش
٠٩:٥٦:٥٢ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت أمانة الأحساء، مساء اليوم الخميس، موعد إزالة المخيمات العشوائية والصناديق والأحواش.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه سيتم البدء بإزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصناديق والأحواش 18 رمضان 1444هـ”.

مستقبل الأحساء الواعد

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يذكر أن وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، استعرض قبل أسابيع “الشواهد على الفرص الهائلة التي سيشرق منها مستقبل الأحساء الواعد”.

جاء ذلك في كلمته ببرنامج منتدى الأحساء 2023 الذي نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو في دورته السادسة في فبراير.

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3 مشاريع بالأحساء

وأشار الفالح إلى اكتشاف وتمويل مشروع تطوير حقل “الجافورة”الضخم، والإسهام في قيادة المملكة لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، مع مواصلة دور الأحساء التاريخي الرائع في مجال الطاقة النفطية التقليدية.

واعتبر أن تمويل مشروع تطوير حقل “الجافورة”، ومدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، ومرافق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، هي بكل تأكيد شواهد على الفرص التي سيشرق منها مستقبل الإحساء الرائع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمانة الأحساء الأحواش الهناجر

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