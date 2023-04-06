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تحذيرات من الجلوس الخاطئ.. بسبب أضرار صحية خطيرة
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تحذيرات من الجلوس الخاطئ.. بسبب أضرار صحية خطيرة

تحذيرات من الجلوس الخاطئ.. بسبب أضرار صحية خطيرة

تحذيرات من الجلوس الخاطئ.. بسبب أضرار صحية خطيرة
١٠:٠٨:٥٣ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أخصائي في طب العظام، من وضعية جلوس محددة، منوها أنها قد تسبب آلاما في القدمين، فضلا عن أضرار صحية جسيمة.

مشكلات الدورة الدموية

وأشار خبير العظام الكندي، د. بريندون تالبوت، من أن المداومة على وضعية الجلوس التي يضع فيها الشخص إحدى ساقيه فوق الأخرى، حسب “اليوم”.

وتسبب تلك الجلسة خللا في سريان الدم بالأطراف السفلية، ما قد يسبب مشكلات في الدورة الدموية التي تنتهي بأمراض الأوردة بما في ذلك الدوالي، نقلا عن “ذا صن” البريطانية.

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النزيف والقصور الوريدي

وتابع تالبوت أنه مع استمرار الشخص في الجلوس بوضع إحدى ساقيه فوق الأخرى فإن الإنسان يعرض نفسه للإصابة بمضاعفات مثل النزيف، أو القصور الوريدي المزمن، إضافة إلى تقرحات الجلد.

وفي السياق ذاته، حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الجلوس فترة طويلة يمكن أن يتسبب في تراكم الترسبات الدهنية بالشرايين.

وكلما طال الوقت الذي يمضيه الإنسان في الجلوس خاملًا ، يمكن أن يزيد خطر إصابته بأمراض 0القلب.

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آلام العظام الجلوس الخاطئ الدورة الدموية النزيف مشكلات صحية وضعية جلوس خاطئة

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