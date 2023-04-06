سابقة من نوعها.. إحباط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة لسجن مركزي بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

أحبطت قوى الأمن اللبنانية محاولة تهريب مخدرات إلى داخل سجن رومية المركزي بواسطة طائرة مسيَّرة.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل فقد شهد لبنان واقعة غريبة وغير مسبوقة، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 31 مارس، ونتيجة المراقبة المستمرة التي تقوم بها قيادة سجن رومية المركزي.

وجرى رصْد طائرة مسيّرة (درون) فوق سطح سجن المحكومين، فعملت العناصر المولجة بالحراسة على ضبطها. وبعد الكشف عليها، تبيّن وجود كيس شفّاف مثبّت عليها بلاصق”.

74 حبة مخدرة

وأضافت: “وبتفتيش الكيس ضُبِط في داخله 74 حبّة مخدّرة، ومادّة بيضاء اللون، وهاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بياناتUSB وسمّاعات”.

وأكدت أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية”.

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