الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”
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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”
١٠:١٠:٢٩ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)،عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مصمم المؤسسة.
  2. معاون – استشاري.
  3. محلل – استشاري.
  4. الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
  5. مدير / رئيس – استشارات.
  6. نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.
  7. أسواق الكربون.
  8. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
  9. والمزيد …

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عن المركز:

  • مركز  الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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