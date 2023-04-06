وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)،عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مصمم المؤسسة. معاون – استشاري. محلل – استشاري. الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي. مدير / رئيس – استشارات. نائب الرئيس – المعرفة والتحليل. أسواق الكربون. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء. والمزيد …

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عن المركز:

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.