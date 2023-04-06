مقترح لتمكين المسافرين الخليجيين من حمل عبوات زمزم عبر نسك

تواصل – فريق التحرير:

تدرس 4 جهات حكومية مقترح بوضع آلية تعريف للمعتمر عبر “نسك” بدلًا من تأشيرة معتمر للقادمين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

مقترح لحمل مياه زمزم

ويستهدف المقترح، تمكين المسافرين الخليجيين من حمل عبوات مياه زمزم عند المغادرة، إذ إن مواطني مجلس التعاون لا تطلب منهم تأشيرة عمرة ولا يتمكنون من حمل العبوات، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المقترح جاء عبر فريق عمل مكون من عدة جهات، منها الجهات الأمنية والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة تشغيل مطارات جدة، ووزارة الحج.

وتم رفع المقترح لإمارة منطقة مكة المكرمة وللجهات العليا، وهو تحت الدراسة حتى يصدر أمر فيه.

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وتابعت المصادر، أنه بعد صدور الموافقة سيتم التعرف على المعتمرين من خلال تطبيق نسك وبالتالي يسمح للمعتمرين كافة بحمل عبوات ماء زمزم عبر الرحلات المغادرة من المطار.

آلية جديدة عبر نسك

وأوضحت المصادر: أن مواطني دول مجلس التعاون لا تطلب منهم تأشيرة للعمرة ويعاملون معاملة المواطن، وحاليًا فإن المعتمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لا يستطيعون حمل عبوات زمزم عبر الرحلات المغادرة حسب التعليمات.

إلا أنه فور صدور الموافقة على مقترح وضع آلية تعريف بديلة للمعتمر عبر نسك بدلًا من تأشيرة معتمر، سيسهم ذلك في تمكين الجميع من حمل عبوات زمزم حسب العدد والحجم المحدد نظامًا.

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