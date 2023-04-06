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بلدية محافظة المجمعة التابعة لأمانة الرياض تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

بلدية محافظة المجمعة التابعة لأمانة الرياض تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

بلدية محافظة المجمعة التابعة لأمانة الرياض تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
٠٩:١٨:٢٠ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة المجمعة التابعة لأمانة الرياض عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف هندسية شاغرة.

وأشارت أن الوظائف مشمولة بسلم الموظفين العام (نظام التعاقد) عبر منظومة التوظيف جدارات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:

مهندس مدني مساعد

(وظيفتان – المرتبة السابعة)

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/19هـ الموافق 2023/04/10م، وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م عبر موقع منظومة التوظيف (جدارات).

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم امانة الرياض بلدية المجمعة

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