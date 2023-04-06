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المركبة احترقت بالكامل.. وفاة 6 بينهم زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة في تصادم مركبتين بوادي الرباح
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المركبة احترقت بالكامل.. وفاة 6 بينهم زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة في تصادم مركبتين بوادي الرباح

المركبة احترقت بالكامل.. وفاة 6 بينهم زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة في تصادم مركبتين بوادي الرباح

المركبة احترقت بالكامل.. وفاة 6 بينهم زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة في تصادم مركبتين بوادي الرباح
٠٨:٤٨:٢٣ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في حادث أليم، توفى 6 أشخاص، بينهم 5 من عائلة واحدة، جراء تصادم بين مركبتين بوادي الرباح الواقع على طريق أبو عريش إسكان الحصمة التابعة لمنطقة جازان.

اشتعال المركبة

ووقع الحادث فجر الأربعاء، بسبب القيادة عكس اتجاه السير والسرعة الزائدة، كما أن التصادم أدى لاشتعال إحدى المركبات ما نتج عنه وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلين وطفلة، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفل.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل 9 حالات من المتوفين والمصابين من الموقع، 5 منها إلى مستشفى أحد المسارحة، و4 إلى مستشفى أبو عريش العام.

تشييع المتوفين

وشيعت جموع المصلين المتوفين جثامين أفراد الأسرة ودفنوا بجوار بعضهم، وسط حالة من الحزن الشديد لأبناء القرية.

وقال أحد أقارب المتوفين، محمد نشيلي، إن الأسرة كانت متجهة إلى إسكان الحصمة، وإن شقيق أحد المتوفين توفي العام الماضي بحادث مماثل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جازان حادث وادي الرباح

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