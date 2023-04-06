“فيديو القطة والإمام”.. أول تعليق للشيخ وليد مهساس على واقعة القطة في صلاة التراويح

تواصل- فريق التحرير:

أحدث مقطع فيديو “القطة والإمام” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته مواقع عربية وعالمية، ضجة كبيرة.

ويُظهر الفيديو تسلل قطة ووقوفها على كتف القارئ الجزائري وليد مهساس، أثناء صلاة التراويح، حيث نال طريقة تعامله معها إعجاب الجميع، كونه أكمل تلاوة للقرآن دون إرهاب للقطة أو محاولة إبعادها عنه.

صفحة الشيخ وليد مهساس

ونشرت الصفحة الرسمية للقارئ وليد مهساس، مقطع فيديو على موقع “فيسبوك”، يُظهر تسلل القطة على كتفه ودورانها حول رقبته وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح، معلقة: “سبحان الله حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.

تعليق الإمام

وفي تصريحات لقناة رؤية الجزائرية، علَّق القارئ الشيخ وليد مهساس على واقعة تسلل القطة على كتفه، وبدأ القارئ الجزائري حديثه بتوجيه الشكر لكل أهالي بلدة الحمادية، لاستقبالهم الحافل له، وحرصهم على حضور الصلاة من قبل موعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء: “كانوا منصتين في حسن أدب للقرآن الكريم”.

عُرس قرآني

وعن صلاة التراويح التي تسللت خلالها القطة على كتفه، قال وليد مهساس: “كُنا في عُرس قرآني، وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم”.

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