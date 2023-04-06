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عاجل.. “مرور جدة” يغلق هذه الشوارع حتى بداية شوال
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عاجل.. “مرور جدة” يغلق هذه الشوارع حتى بداية شوال

عاجل.. “مرور جدة” يغلق هذه الشوارع حتى بداية شوال

عاجل.. “مرور جدة” يغلق هذه الشوارع حتى بداية شوال
٠٦:٣٦:٣٠ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور ‎جدة إغلاق شارع عمير بن الحمام “المسار الغربي” بحي طيبة.

كما أعلنت كذلك إغلاق جزئي من شارع الأمير عبدالله الفيصل بحي أبحر الشمالية.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح الشارعين بداية شهر شوال القادم، وذلك لاستكمال أعمال تصريف مياه الأمطار.

الخطة المرورية 

في وقت سابق، كشف مرور جدة عن بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية بإغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لحلبة كورنيش جدة.

وقال مرور جدة إنه تم تحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.

وانطلق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة  من يوم الجمعة 17 مارس وحتى يوم الأحد 19 مارس.

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لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة جدة مرور جدة

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