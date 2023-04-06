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بأبسط خطوات.. طريقة عمل “الفريك”
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بأبسط خطوات.. طريقة عمل “الفريك”

بأبسط خطوات.. طريقة عمل “الفريك”

بأبسط خطوات.. طريقة عمل “الفريك”
٠٦:٣٥:١٧ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد الفريك من الأكلات الشعبية القديمة وله أسماء كثيرة مثل قرص الجمر أو القرص أو مفروكة أو مفروك او فتيت أو فتة أو ثريده أو مجمار او أو الجمرية.

 مكونات الفريك 

‏أربعة أكواب دقيق بر
ملعقتين سكر
ثلاث ملاعق حليب بودرة
نصف كوب زيت أو زبدة
ثلاثة أكواب ماء
رشة ملح

إضافات للفريك :

ملعقة زبدة او سمن
ثلاث ملاعق كبيرة سكر بودره
نصف ملعقة صغيرة هيل
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

طريقة عمل وتحضير الفريك:

1- نسوي الخبزة الخاصة بالفريك.

2- نخلط جميع المقادير ونعجنها جيدا أما باليد أو العجانة حتى تصبح لدينا عجينة أثقل من عجينة الكيك قليلا.

3- نحضر صينية دائرية مقاسها 8 إنش وندهنها بالزيت ثم نضع العجينة وأدخلها فرن حار مسبق التشغيل

4 – توضع باسفل الفرن وتكون النار مفتوحة وتكون النار هاديه لمدة 40 دقيقة.

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الكلمات الدلالية:
أكلات رمضان الأكلات الشعبية السعودية المملكة رمضان

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