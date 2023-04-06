طرفة رمضانية.. ماذا قال الطفل للمريض المفطر؟

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كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

ذهبت أنا وعدد من أصدقائي في زيارة جماعية إلى صديق مريض في المستشفى..

قال إن ذلك كان في نهار أحد أيام شهر رمضان، واصطحبت معي ابني ذي السبع سنوات..

وفي أثناء جلوسنا حول المريض، استغرب ابني عندما رأى جارنا المريض وهو يأكل من دون أي إنكار من جانب زائريه..

فخرج الطفل ببراءة عن صمته سائلاً المريض بصوت مرتفع: “هل أنت مفطر يا عم لأنك معذور؟”..

فانفجر الجميع ضاحكين بمن فيهم المريض الذي أكد أن هذه الضحكة أشعرته بتحسُّن كبير، ثم أوضح الأمر للصغير بلطف.

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