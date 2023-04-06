الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
طرفة رمضانية.. ماذا قال الطفل للمريض المفطر؟
“التعليم” تُعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
صاحب أهم اختراعات الإنترنت: نادم على ما تسببته في أذى للبشرية
“التجارة”: 1.3 مليون سجل تجاري بنسبة نمو 2٪
دفعة رمضان.. تفاصيل صرف الدعم الجديد من “حساب المواطن”
قرارات بترقية 25762 من منسوبي الأمن العام

الرئيسية

 /

منوعات

 /

طرفة رمضانية.. ماذا قال الطفل للمريض المفطر؟

طرفة رمضانية.. ماذا قال الطفل للمريض المفطر؟

طرفة رمضانية.. ماذا قال الطفل للمريض المفطر؟
٠٥:٣٩:٥١ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

ذهبت أنا وعدد من أصدقائي في زيارة جماعية إلى صديق مريض في المستشفى..

قال إن ذلك كان في نهار أحد أيام شهر رمضان، واصطحبت معي ابني ذي السبع سنوات..

وفي أثناء جلوسنا حول المريض، استغرب ابني عندما رأى جارنا المريض وهو يأكل من دون أي إنكار من جانب زائريه..

فخرج الطفل ببراءة عن صمته سائلاً المريض بصوت مرتفع: “هل أنت مفطر يا عم لأنك معذور؟”..

فانفجر الجميع ضاحكين بمن فيهم المريض الذي أكد أن هذه الضحكة أشعرته بتحسُّن كبير، ثم أوضح الأمر للصغير بلطف.

اقرأ أيضًا:

طرائف رمضانية.. دعاء الابن في التراويح!

طرائف رمضانية.. دعاء الزوج على الإفطار!

الكلمات الدلالية:
المريض المفطر زيارة المريض طرفة رمضانية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. كيف تستخدم “الكولا” في تنظيف المراحيض؟

بالفيديو.. كيف تستخدم “الكولا” في تنظيف المراحيض؟

٠١:٤١ م، الثلاثاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٤
القبض على مسن اعتدى بالضرب على «روبوت»

القبض على مسن اعتدى بالضرب على «روبوت»

٠٨:٢٧ ص، الأربعاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٥
الشرطة الأمريكية تحقق مع “طفل” للاشتباه بقتله “ديناصوراً”

الشرطة الأمريكية تحقق مع “طفل” للاشتباه بقتله “ديناصوراً”

١٢:٣٤ م، الأحد، ١٤ سبتمبر ٢٠١٤
جريمة بشعة داخل كنيسة فرنسية.. راهب يعتدي جنسيا على امرأة (تفاصيل مثيرة)

جريمة بشعة داخل كنيسة فرنسية.. راهب يعتدي جنسيا على امرأة (تفاصيل مثيرة)

٠٢:٥٢ م، الخميس، ١٤ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *