صاحب أهم اختراعات الإنترنت: نادم على ما تسببته في أذى للبشرية

تواصل – وكالات:

في وادي سيليكون، ولد أزا راسكين، مصمم الواجهات الرقمية الأمريكي في عام ١٩٨٤.

وسار راسكين على خطى والده جيف راسكين أحد الأعضاء الأوائل في فريق عمل عملاق التكنولوجيا “أبل”، وانضم إليه لأول مرة في سن العاشرة، للحديث عن واجهات المستخدم.

وفي عام 2006، بعد وفاة والده بعام واحد، نجح في اختراع خاصية الـ “تمرير اللانهائي/Infinite Scrolling”، والتي تعد أحد أهم الخواص التي ساهمت في إدمان المليارات لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتسمح الخاصة للمستخدمين بالتحرك باستمرار لأعلى أو لأسفل الصفحة، مما يلغي أي حاجة للضغط على “تحديث” أو الضغط على زر “الصفحة التالية”.

وقد شعر بالندم لاحقًا على اختراعه هذا الذي أصبح يوصف بـ “بارود الإنترنت”، وقال: “أنا آسف على اختراعي.. أعتذر على ما فعلته للبشرية”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “البيان”: “صممت برمجة التصفح اللانهائي لأجعل تجربة الإنترنت سهلة وبلا عوائق، ولكنني لم أدرك العواقب، أنا نادم على ذلك، هدفي كان التسهيل على المتصفحين، ولم أفكر إلى أي حد يمكن استخدام أداتي لصناعة إدمان”.

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سامحوني لم يكن هذا غرضي

وتابع مصمم متصفح موزيلا: “فكرت أن تقليلي للعوائق أمام المتصفح، مثل أن يتم إلغاء طابور الانتظار في أي مكان، وبالتالي ستقل المدة الزمنية المهدرة، وبناء عليه، سينتهي المتصفح مما يريد في أسرع وقت، وبالتالي ستزيد المدد الزمنية المتاحة للمرء للتواصل الاجتماعي الحقيقي وجهًا لوجه مع الآخرين.. ما حدث بناءً على أداتي كان غير ذلك تمامًا.. حقيقي أعتذر.. لم يكن هذا هو غرضي”.

ووفقاً للدراسات، فمنذ انطلاق أداة آذا راسكين، ارتفعت معدلات إدمان الإنترنت، والضغط العصبي المتولد من الاستمرار طويلاً على الأجهزة، سواء المحمولة أو أجهزة الحواسب الشخصية، لدى المراهقين والشباب في الولايات المتحدة بنسبة 60 في المائة أعلى بأضعاف من معدل إدمان الألعاب الذي كان في حقبة التسعينات وبداية الألفية، ومازال مستمرًا خطره حتى الآن، ولكن تخطاه إدمان التصفح، الذي قام بتصميمه راسكين المصمم السابق في جوجل.

لم نكن نريد أن يتحول لإدمان!

وتابع راسكين: “مازلنا أنا وأصدقائي المصممين في سيليكون فالي، نخبر أنفسنا أن نوايانا كانت بريئة، وأننا لم نكن نريد أن نؤدي بالمراهقين والشباب للإدمان، كنا نريد عالمًا أفضل وأكثر سلاسة، ولكن لم نعد نقدر على أن نخبر أنفسنا ذلك.. لقد فقدنا السيطرة”.

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أعراض الأدمان

ويعكف الأطباء النفسيون على البحث عن مخاوف الاستعمال المفرط والمبالغ به للإنترنت، وأكدوا أنه نمط من الإدمان الحقيقي الذي تتكافئ خصائصه وعلاماته الإكلينيكية، وآثاره الفسيولوجية والنفسية مع حالات الإدمان التي تسببها المواد الإدمانية المتعارف عليها كالمخدرات والكحوليات.

وأقرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي على وضع الادمان على الانترنت من ضمن عناصر الإدمان الأخرى؛ وعرفته على أنه اضطراب يظهر حاجة سيكولوجية قسرية نتيجة عدم الإشباع من استخدام الانترنت والمصاب بهذا الاضطراب يعاني من أعراض عديدة.

ويؤكد مجلس شؤون الأسرة أن متابعة الأسرة لاستخدام طفلها للإنترنت وتوجيهه لاكتشاف ذاته وموهبته عبر البحث في المواقع الإلكترونية المفيدة، يعزّز من كفاءته في استثمار المحتوى الرقمي.

وحذر المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من خطورة إدمان الطفل للإنترنت، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات مما يتسبب في إصابته بالعزلة والانطوائية.

أعراض إدمان الطفل على الإنترنت

– الشعور بالتذمر والغضب عند تعطل الإنترنت

– قضاء وقت طويل جدًا

– الميل إلى العزلة ورفض الاجتماعات

– انعدام ممارسة الأنشطة والهوايات البدنية والحركية

حلول لحماية لطفل وتنمية قدراته

– تشجيع الطفل على ممارسة هواياته

– تحفيزه على ممارسة الرياضة

– تنمية حبه للقراءة

– تعلم لغات وعلوم جديدة