امرأة هندية تلد طفلا في “دلو” وتثير جدلا واسعا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فاجأت امرأة هندية السلطات بترك طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

وفورا، توجهت الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع، وشوهد الضباط وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.

في سياق آخر، تتواصل العنصرية والإرهاب والتطرف في ممارسات الجماعات الهندوسية بالهند ضد المسلمين، فلم يسلم منهم المسلمون في الشهر الكريم لمواصلة العبادة والأجواء الروحانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هجوم مجموعة إرهابيين من الهندوس على أحد المسجد في ولاية بيهار الهندية.

وأظهر الفيديو قيام المتطرفين بحرق أحد المساجد وغشعال النيران فيه لعدم ممارسة المسلمين العبادة في شهر رمضان، وسط استياء وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بموقف دولي لحماية المسلمين.

اقرأ أيضا:

لمنع العبادة في رمضان.. إرهاب الهندوس يتواصل بحرق مسجد بولاية بيهار الهندية

الفيديو

#Kerala police today with their timely intervention saved the life of a new born baby abandoned by the mother in a bucket inside the bathroom. What you see is #police rushing to the hospital after realising the baby is alive. The #baby is currently in the ICU.#Police #Kerala pic.twitter.com/Dvo2hSxxjj

— Shibimol K G (@KGShibimol) April 4, 2023