امرأة هندية تلد طفلا في “دلو” وتثير جدلا واسعا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فاجأت امرأة هندية السلطات بترك طفلها حديث الولادة في دلو بحمام منزلها.

ووصلت المرأة بعد أن أنجبت طفلها في المنزل إلى المستشفى وهي تنزف وأبلغت السلطات عن المولود الجديد الذي تركته في دلو بحمامها.

وفورا، توجهت الشرطة مسرعة لمكان الحادثة محاولة إنقاذ الرضيع، وشوهد الضباط وهم يركضون بالدلو لإنقاذ الرضيع، الذي كان ملفوفا بقطعة قماش.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم تسجيل قضية ضد المرأة.

العنصرية والإرهاب

في سياق آخر، تتواصل العنصرية والإرهاب والتطرف في ممارسات الجماعات الهندوسية بالهند ضد المسلمين، فلم يسلم منهم المسلمون في الشهر الكريم لمواصلة العبادة والأجواء الروحانية.

هجوم هندوس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هجوم مجموعة إرهابيين من الهندوس على أحد المسجد في ولاية بيهار الهندية.

وأظهر الفيديو قيام المتطرفين بحرق أحد المساجد وغشعال النيران فيه لعدم ممارسة المسلمين العبادة في شهر رمضان، وسط استياء وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بموقف دولي لحماية المسلمين.

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الفيديو