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“التعليم” تُعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
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“التعليم” تُعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

“التعليم” تُعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

“التعليم” تُعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
٠٥:٣٧:١١ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس، عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت أن ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور

وأكد أنها تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .

كما حددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ.

نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور

 كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

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إجراءات النقل النقل الخارجي الوظائف التعليمية مواعيد إجراءات النقل الخارجي نظام نور وزارة التعليم

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