تنويه عاجل من “الضريبة والجمارك” بخصوص إخراج الزكاة بهذه الطريقة

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حثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية.

توفر خدمة إمكانية حساب الزكاة وإخرجها

وأوضحت أن إخراج الزكاة أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة حيث توفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها.

وأضافت أن الخدمة تساعد على معرفة مقدار الزكاة ويشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية.

وأكدت أن الخدمة توفر أيضًا خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة.

حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

الزكوات عبر خدمة زكاتي تجاوزت 431 مليون ريال

وأوضحت الهيئة في هذا الشأن أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن 431 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل ست سنوات.

وبينت أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية.

حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

الخدمة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية

وأضافت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد حساب وإخراج الزكاة من خلال:

1 – طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى.

2 – الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

3 – إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي.

والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.

وأشار إلى أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة، وأنها أجرت تطويرات على الخدمة.

كما يُتاح للمستفيد إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق.

وذلك بعد أن عملت الهيئة على إتمام عملية الربط مع تداول. ​