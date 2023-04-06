“التجارة”: 1.3 مليون سجل تجاري بنسبة نمو 2٪

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أعلنت وزارة التجارة عن وجود 1.3 مليون سجل تجاري في المملكة، مؤكدة أن 40٪ منها مملوكة لسيدات.

وسجلت الوزارة معدل نمو يقدر بنحو 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وقالت إن 51 ٪ من السجلات التجارية يمتلكها الشباب، في حين جاءت الرياض في مقدمة المناطق التي يوجد بها السجلات والباحة في المرتبة الأخيرة.

جباية الزكاة

في وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة .

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى خضوع السجلات التجارية للجباية.

وأجابت الهيئة بقولها : “للتوضيح لك، تخضع جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب/النقل للسجل التجاري او أو انتهاء السجل مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، وقالت إنها مرحلة يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع نظام «فاتورة»، التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

آلية تطبيق الربط والتكامل

وأوضحت على حسباها في «تويتر»، أن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، يتم تطبيقها للمنشآت الخاضعة للائحة في الفوترة الإلكترونية.

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