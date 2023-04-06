قرارات بترقية 25762 من منسوبي الأمن العام

تواصل – واس:

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تم ترقية 25762 رجل أمن من منسوبي الأمن العام.

قرارات إدارية بترقية 25762 رجل أمن

وأصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية 25762 رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة حفظها الله على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة.

القرارات تمثل حافزًا أساسيًا للارتقاء بأداء رجال الأمن

وأكد أن القرارات تمثل حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن.

فتح باب القبول للخدمات الطبية على هذه الرتبة

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية.

التقديم يعلى رتبة “عريف – جندي أول” للرجال

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم يكون على رتبة “عريف – جندي أول”للرجال خلال الفترة من السبت الموافق 17/ 9/ 1444 هـ.

التقديم متاح عبر منصة “أبشر – توظيف”

وأضافت لأن موعد التقديم يستمر حتى الخميس الموافق 22/ 9/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة “أبشر – توظيف“.