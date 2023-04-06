دفعة رمضان.. تفاصيل صرف الدعم الجديد من “حساب المواطن”

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 65 لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم الإثنين المقبل.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم شهر أبريل من المقرر أن يكون بداية من يوم الإثنين العاشر من أبريل 2023م، وهو ما يوافق 19 من رمضان 1444هـ.

حالات صرف الدفعة بأثر رجعي للمستفيدين

إلى ذلك، أوضح حساب المواطن، حالات صرف الدفعة بأثر رجعي للمستفيدين، والخطوات الللازمة لذلك.

وقال إنه يتم احتساب مبلغ الاستحقاق بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وأشار إلى المواطن أنه عند قبول طلب الاعتراض على الدفعة المالية سيتم التعويض بأثر رجعي خلال الدفعة القادمة، بالإضافة إلى مبلغ الدعم لدفعة الشهر نفسه، وذلك في حال ان استيفاء المستفيد لشروط الأهلية والاستحقاق.

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الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن عبر زيارة موقع البرنامج على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور.

-النقر على “الأهلية” في القائمة الرئيسية للموقع.

-إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

-النقر على زر “البحث” للحصول على نتائج الأهلية.

-ستظهر النتائج مباشرةً في حال كان المستحق للدعم أو كان هناك أي معلومات مفقودة أو غير صحيحة.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

-يمكنك أيضًا الاستفسار عن أي مسألة أو استفسار عن طريق الاتصال بمركز خدمة المواطنين على الرقم المجاني 19912.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.