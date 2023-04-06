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“المنافسة” توافق على 56 طلب تركز في الربع الأول من 2023
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“المنافسة” توافق على 56 طلب تركز في الربع الأول من 2023

“المنافسة” توافق على 56 طلب تركز في الربع الأول من 2023

“المنافسة” توافق على 56 طلب تركز في الربع الأول من 2023
٠٤:٥٦:٥٩ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت الهيئة العامة للمنافسة على 56 طلب تركز خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة بلغت 14٪؜ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 م.

ومن أيام، عُقد الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، وأصدر عددًا من القرارات مع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.

أهم قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

واستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها:

1 – قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي “الاندماج والاستحواذ” ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 / 02 / 1444هـ وحتى 17 / 04 / 1444هـ.

2 – تقريرًا عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.

3 – استعراض نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، أقر التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م، إضافةً إلى عدد من التوصيات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال الاجتماع قرارًا بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة المنافسة الهيئة العامة للمنافسة

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