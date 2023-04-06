عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على هذه الرتبة

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية.

التقديم يعلى رتبة “عريف – جندي أول” للرجال

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم يكون على رتبة “عريف – جندي أول”للرجال خلال الفترة من السبت الموافق 17/ 9/ 1444 هـ.

التقديم متاح عبر منصة “أبشر – توظيف”

وأضافت لأن موعد التقديم يستمر حتى الخميس الموافق 22/ 9/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة “أبشر – توظيف“.

وتعنى الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن التابعة لها في الرياض ومكة المكرمة والشرقية، والمراكز والعيادات الصحية حول المملكة،.

رعاية صحية ذات جودة وكفاءة عالية

وأشارت إلى أن ذلك يتم بتقديم رعاية صحية ذات جودة وكفاءة عالية لمنسوبي ومنسوبات قطاعات وزارة الداخلية وذويهم، إضافة إلى المدن الطبية في الرياض وجدة وإدارة صحة السجون.

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