قرار من الاحتلال بفتح الملاجئ في جميع البلدات على حدود لبنان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة البث الصهيونية، أن سلطات الاحتلال قررت بفتح الملاجئ في جميع البلدات الواقعة على طول الحدود مع لبنان.

يأتي هذا التطور مع إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان باتجاه الكيان الصهيوني.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن 100 صاروخ أُطلِقت من جنوب لبنان تجاه الكيان الصهيوني.

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إصابة مستوطنين في القصف

وبحسب هيئة البث، فقد سجلت إصابة مستوطنين اثنين في القصف الصاروخي من جنوب لبنان.

وبشكل منفصل، أعلن جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مواقع في الشمال.

وبحسب مراسل فضائية “العربية” و”الحدث”، فعّلت سلطات الاحتلال حالة الإنذار في مستوطنات إضافية بالجليل الغربي.

وقد قصف الاحتلال أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ردًا على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وذكرت الوكالة أن “مدفعية الاحتلال الصهيوني قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (…) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور”، بعدما شهدت المنطقة “إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا” باتجاه الكيان الصهيوني.

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الجيش اللبناني يبدأ الانتشار على الحدود

في سياق متصل، بدأ الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود مع الكيان الصهيوني لتحديد موقع إطلاق الصواريخ.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إنه “لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ”، بينما ترجح مصادر وقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ.

وتأتي هذه التقارير في وقت يتصاعد فيه التوتر بعد اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى في القدس هذا الأسبوع.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت قبل عامين في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.

وأقرت سلطات الاحتلال في عام 2020 بناء 600 غرفة أمنية محصنة في البلدات والمستوطنات الواقعة على خط المواجهة حتى كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.