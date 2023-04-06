“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن الاعتداءات على الأقصى

تواصل – واس:

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، في مقر الأمانة العامة بجدة.

اجتماع طارئ دعت له فلسطين والمملكة الأردنية

ومن المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ الذي دعت له فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية صباح يوم السبت 8 إبريل 2023، الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه.

ويخاطب معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات المتكررة.

استمرار الانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني

يأتي هذا مع استمرار الانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني وبحماية مشددة من الشرطة تتواصل الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من فلسطين والأردن، وبدعم من الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ويأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وإجبارهم على مغادرته بالقوة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وصباح اليوم، جدد عشرات المستوطنين صباح اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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