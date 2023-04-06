عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن المكرمة الملكية الرمضانية.. الموعد وآلية التسليم والمشمولين

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات المستحقة لـ “معونة شهر رمضان” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وقالت الوزارة في ردودها على أسئلة بهذا الصدد في حساب “العناية بالمستفيدين” عبر موقع “تويتر”، إن “جميع التابعين المؤكدين في ملف الأسرة والمؤهلين في دورة الأهلية رقم (16) سيتم إحتسابهم في معونة شهر رمضان”.

وأفادت في رد آخر حول ما إذا كانت تشمل الضمان الاجتماعي المطور؟: “تشمل المكرمة جميع المستفيدين المؤهلين في الدفعة 16”.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وأعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، ومنها:

-تستهدف بشكل رئيسي الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.

-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.

-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.

-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.

-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.

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إيداع مبالغ المعونة

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، اليوم الخميس.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

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