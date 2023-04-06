جامعة حائل تفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة بمسمى “مدرس لغة”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة حائل عن فتح باب استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بمسمى «مدرس لغة» بنظام العقود.

وأوضحت الجامعة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التقديم مستمر حتى يوم الخميس 1444/9/22هـ.

وكان صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، قد رعى مؤخرا حفل افتتاح “المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها”، الذي تنظمه جامعة حائل ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

تحقيق التبادل المعرفي

وأشار إلى أن الجامعة تهدف إلى تحقيق التبادل المعرفي لأحدث البحوث العلمية والمستجدات في المجالات التقنية وتبني شراكات مع باحثين من مؤسسات أكاديمية عالمية لدفع عجلة تميز الجامعة نحو تبني أساسيات وإستراتيجيات لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية في المجالات الرقمية والابتكارية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأضاف: “أن المؤتمر اشتمل على العديد من المسارات التقنية الحديثة شملت الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والخوارزميات، والأنظمة وتعلم الآلة، وكذلك مجموعة واسعة من الجلسات التخصصية التفاعلية والمناقشات المحفزة للتفكير وورش العمل المتخصصة لمواكبة أحدث المستجدات في مجالات التقنية.

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انطلاق المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها بجامعة حائل‬