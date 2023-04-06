شاهد.. جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على فلسطيني مصاب داخل المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

استمرارًا لانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني وبحماية مشددة من الشرطة تتواصل الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

الاعتداء بالضرب على فلسطيني مصاب داخل الأقصى

ووثق مقطع فيديو يوثق قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على فلسطيني داخل المسجد الأقصى، بعد أن قاموا سابقاً بإصابته خلال اقتحامهم للأقصى ليلة أمس.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيما جدد عشرات المستوطنين صباح اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

قصف غزة بالطيران الحربي

وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال موقعًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، مخلفة أضراراً في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من فلسطين والأردن، وبدعم من الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ويأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي.

وإجبارهم على مغادرته بالقوة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة.

الاحتلال يعتدي بوحشية على المصلين والمعتكفين

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء الأربعاء، المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر.

واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة.

وأصابت واعتقلت المئات منهم، تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين، الأمر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.