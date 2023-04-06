نتائج مثيرة.. العلماء: الدماغ ليس ضرورة للتعلم

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توصلت دراسة حديثة إلى أنه ليس من الضروري امتلاك دماغ لتعلم شيء ما.

جاء ذلك بعد أن أظهرت النتائج أن شقائق النعمان البحرية على الرغم من أنه ليس لها دماغ إلا أنها تملك القدرة على التعلم والتكيف.

شقائق النعمان

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وشقائق النعمان هي حيوانات بحرية رخوية سامة ذات شكل يشبه الزهرة، ولها العديد من اللوامس السامة.

وتعيش في أعماق لا تتجاوز الـ50 مترًا تحت سطح الماء، وتعيش في المياه الدافئة، ويمكن أن يصل عمرها إلى ما يقارب 50 عامًا.

واكتشف عالم الأعصاب البروفيسور سايمون سبريشر، من سويسرا، أن شقائق النعمان، التي ليس لها دماغ، بإمكانها تعلم وتكييف سلوكها بناءً على التجارب السابقة.

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الحيوانات التي ليس لديها أدمغة

وقال الباحثون: “نحن نربط تلقائيًا كليات التعلم والحفظ مع وجود الدماغ”.

وأضافوا: “في الواقع، يعرف العلم بالفعل الكثير عن الوظائف المختلفة الموجودة في مناطق مختلفة من أدمغة البشر والفئران والحشرات”.

وأشاروا إلى أنه حتى الحيوانات التي ليس لديها أدمغة يمكنها أن تظهر سلوكًا معقدًا بفضل نظامها العصبي، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.