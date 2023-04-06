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“هيئة العقار” تُعلن “حي الفلاح” في الرياض منطقة تسجيل عقاري
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“هيئة العقار” تُعلن “حي الفلاح” في الرياض منطقة تسجيل عقاري

“هيئة العقار” تُعلن “حي الفلاح” في الرياض منطقة تسجيل عقاري

“هيئة العقار” تُعلن “حي الفلاح” في الرياض منطقة تسجيل عقاري
٠٢:٤٠:١٦ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بأنَّ حي الفلاح في مدينة الرياض أول المناطق المستفيدة من ” السجل العقاري “وفق آليته المُحدثَّة وذلك ابتداءً من 17 شوال من العام الحالي 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م.

وأوضحت أن اختيار الحي جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام.

السجل العقاري

وأشارت إلى أنَّ السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وأضافت أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية والتي سيتم الإعلان عنها قبل بدء العمل الميداني للتسجيل أو من خلال مراكز الخدمة.

وأوضحت أنَّه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية.

الأعمال الميدانية

وأضافت: سيقوم المسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الصكوك المملكة الهيئة العامة للعقار هيئة العقار

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