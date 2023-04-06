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الموارد البشرية تكشف عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”
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الموارد البشرية تكشف عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”

الموارد البشرية تكشف عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”

الموارد البشرية تكشف عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”
٠٢:٢٠:٢٠ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من برنامج “نطاقات المطور”.

برنامج نطاقات المطور ونتائج المرحلة الأولى والثانية

وأوضحت أن برنامج نطاقات المطور والذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية.

2.1 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص

وأضافت أن البرنامج حقق خلال السنة الأولى من إطلاقه نتائج إيجابية، بوصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يفوق 2.1 مليون.

وذلك بنهاية عام 2022، ليصبح عدد المواطنين الملتحقين بسوق العمل في ذلك العام يفوق الـ 277 ألف وهو ما يعادل 80% من مستهدفات البرنامج.

واستمر البرنامج بعد إطلاق مرحلته الثانية في تحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية ليلتحق بسوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 35 ألف مواطن.

خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية

 ليصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.23 مليون سعودي، حيث أسهم البرنامج مع باقي برامج ومبادرات الوزارة في خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية لتصل إلى 8%.

وفي منتصف عام 2021، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج نطاقات المطور.

 وأعطت جميع منشآت القطاع الخاص مهلة كافية للتجاوب مع المتغيرات لتتواءم مع متطلبات البرنامج حتى دخوله حيز التنفيذ.

 كما قامت بدعم منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بمجموعة من الحوافز والتسهيلات.

 كان من أبرزها دعم الأجور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وتفعيل الاحتساب الفوري لتوظيف المواطن لدى جميع المنشآت.

ويركز البرنامج في نسخته المطورة على تخفيف مستوى التعقيد من خلال:

 – دمج الأنشطة الاقتصادية المتشابهة وذات نسب التوطين المتقاربة في مجموعات موحدة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القطاع الخاص برنامج نطاقات المطور توطين الوظائف نتائج المرحلة الأولى وزارة الموارد البشرية

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