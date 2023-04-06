عربي يدخل موسوعة جينيس.. قام بالسباحة لأكثر من 11 كلم مكبل اليدين

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نجح سباح مصري في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما سبح لأكثر من 7 أميال وهو مكبل اليدين.

وقام شهاب علام (31 عامًا)، بالسباحة لمسافة 11 كيلو و500 متر في المياه المفتوحة للخليج العربي.

وحطم علام الرقم القياسي السابق البالغ 8 كيلومترات الذي سجله السباح الأمريكي بنيامين كاتزمان في عام 2021.

السباحة لمدة 6 ساعات متواصلة

واستغرق حوالي ست ساعات لتحطيم الرقم القياسي.

قال علام لموسوعة جينيس: “أثناء التدريب، كنت أجذب نظرات فضولية عندما أضع الأصفاد. ولتجنب جذب الكثير من الانتباه، أفضل السباحة في مناطق أكثر هدوءًا، عادةً بالقرب من خط الحد من الشواطئ، على الرغم من أنه هناك من لايزال يحدق بي”.

أضاف علام أنه قد يتمكن يومًا ما من تحطيم رقمه القياسي، حيث لا يزال يتقن الأسلوب الذي يسميه “شد الذراع المزدوجة والضربة الجانبية المعدلة”.

وتابع: “الشعور بأنني بين النخبة التي حطمت الأرقام القياسية يعطيني إحساسًا بأنني بطل خارق، وهذا يدفعني إلى الحفاظ على مكاني لأطول فترة ممكنة”.

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