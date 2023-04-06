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تراجع اليورو وارتفاع “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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تراجع اليورو وارتفاع “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع اليورو وارتفاع “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع اليورو وارتفاع “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٢:٢٣:١٩ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، 6 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.14

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أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 .

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.68

فرنك سويسري 4.14

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