تراجع اليورو وارتفاع “الإسترليني”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، 6 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .
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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.23
ريال عماني 9.76
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67
فرنك سويسري 4.14
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أسعار العملات الأجنبية أمس
وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 .
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.22
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.68
فرنك سويسري 4.14
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