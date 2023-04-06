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استشاري يكشف عن أفضل طريقة لتنظيف القولون في رمضان

استشاري يكشف عن أفضل طريقة لتنظيف القولون في رمضان

استشاري يكشف عن أفضل طريقة لتنظيف القولون في رمضان
٠١:٣٩:٠٨ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الاستشاري وأستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د. فهد الخضيري عن أفضل طريقة لتنظيف القولون خاصة خلال شهر رمضان.

أفضل طريقة لتنظيف القولون

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أفضل طريقة لتنظيف القولون خلال رمضان أنه عند الإفطار لا تتناول سوى ماء وتمر ثم سلطة.

لتنظيف القولون لا تتناول هذه المأكولات

وأوصى الخضيري عند الإفطار بعدم تناول أي معجنات ومقليات أو دهون لمدة ساعتين، ثم شوربة وخضار مسلوقة أو سلطة.

وأضاف أنه من الممكن للصائم بعد الإفطار بـ 3 ساعات أو 4 أن يبدأ في العشاء الطبيعي ويأكل ما يشاء، وذلك لتنظيف القولون.

وأشار إلى أنه يمكن تنظيف القولون أيضًا بالصوم في غير رمضان لمدة ١٦ ساعة مع شرب الماء فقط.

أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

كما كشف الخضيري أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية، مبينًا أنه لا يوجد أبدًا محلول أو كبسولات تحرق الدهون أو تحرق السعرات الحرارية، إلا عند المحتالين وبائعي الوهم فقط.

طريقة حرق الدهون والسعرات

وأضاف أن حرق الدهون والسعرات يكون فقط بالمشي والرياضة وأي جهد حركي سواء عمل المنزل أو أداء الأعمال اليومية، أو المشي من والى المسجد.

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