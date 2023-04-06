دراسة: النوم لـ 9 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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حذر العلماء من أن النوم لفترة طويلة يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

واستندت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جالواي بأيرلندا إلى بيانات 5 آلاف شخص، أصيب نصفهم بسكتة دماغية.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين ناموا أكثر من تسع ساعات في الليلة لديهم خطر مضاعف للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون لمدة سبع ساعات.

في المقابل، كان الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاث مرات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن الشخص يجب أن يحصل على سبع ساعات كحد أدنى من النوم كل ليلة.

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النوم لفترة طويلة والمشكلات الصحية

وربط الباحثون بين النوم لفترة طويلة ومشكلات صحية متعددة بما فيها أمراض القلب والسكري والسمنة.

وقالت الدكتورة كريستين مكارثي، عالمة النوم، وقائدة البحث: “تشير نتائجنا إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالًا للتركيز على الوقاية من السكتة الدماغية”.

وأضافت: “مع هذه النتائج، يمكن للأطباء إجراء محادثات مبكرة مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم”.

ولم يتضح سبب زيادة النوم المفرط لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكن الباحثين أشاروا إلى أنه قد يكون مؤشرًا على مشاكل صحية أخرى.

وهذا يشمل نمط الحياة الخامل، وفقر الدم أو الاكتئاب – وهي عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية – أو احتمالية الإصابة بالسمنة.

ومن المعروف أيضًا أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية بسبب ارتفاع مستويات ضغط الدم والالتهابات، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2.

وفي أحدث دراسة نُشرت في مجلة “نيورولوجي”، حلل الباحثون بيانات من 5 آلاف شخص شاركوا في دراسة تتبعت المرضى وعناصر التحكم المتطابقة من 32 دولة.

وبلغ متوسط أعمار المشاركين 62 عامًا، وكان اثنان من كل ثلاثة من الذكور.

وطُلب من المشاركين ملء استبيان حول نومهم.

وشمل الاستبيان:

-عدد الساعات التي حصلوا عليها.

-نوعية النوم.

-ما إذا كانوا يأخذون قيلولة.

-إذا كانوا يشخرون.

-أو يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم.

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أظهرت النتائج أنه في مجموعة السكتات الدماغية، كان 151 شخصًا ينامون أكثر من تسع ساعات.

في المقابل، نام 84 شخصًا كل هذا الوقت في المجموعة غير المصابة بالسكتات الدماغية.

وبينت النتائج أنه في مجموعة السكتات الدماغية، كان 162 شخصًا ينامون أقل من خمس ساعات.

وفي المجموعة غير المصابة بالسكتة الدماغية، انخفض هذا إلى 43.

الشخير يزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية

وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يشخرون أثناء النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاث مرات مقارنة بغيرهم.

وأشارت البيانات إلى أن الأشخاص الذين يشخرون كانوا أكثر عرضة بنسبة 91% للإصابة بسكتة دماغية.

وأضاف الدكتور مكارثي: “لا تشير نتائجنا فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية، ولكن وجود أكثر من خمسة من هذه الأعراض قد يؤدي إلى خمسة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لايعانون من أي مشاكل في النوم”.

تضمنت قيود الدراسة أن جميع بيانات النوم تم الإبلاغ عنها ذاتيًا. ولم يُطلب من المشاركين ارتداء جهاز المعصم في الليل لأي فترة لتسجيل أنماط نومهم الفعلية.