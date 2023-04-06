مجددًا.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واجتماع طارئ لمجس الأمن

تواصل – واس:

جدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية.

وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، التي تمارس اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

قصف غزة بالطيران وقوع إصابات

وفي قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال موقعًا في مخيم النصيرات وسط القطاع، مخلفة أضراراً في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة مغلقة، بطلب مشترك من فلسطين والأردن، وبدعم من الإمارات والصين، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ويأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وإجبارهم على مغادرته بالقوة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة.

انتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال

ومنذ بداية العام الجاري، عقد المجلس جلساته الشهرية بموعدها لكنه عقد جلسات طارئة ومشاورات مغلقة بسبب الانتهاكات المستمرة من قوات الاحتلال على القدس وحرمة المصلين، إضافة إلى ازدياد النشاط الاستيطاني.

الاحتلال يعتدي بوحشية على المصلين والمعتكفين

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء الأربعاء، المسجد الأقصى عقب صلاتي التراويح والفجر.

واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة.

وأصابت واعتقلت المئات منهم، تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين، الأمر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.

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