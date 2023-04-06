لا تعكّر مزاجك.. أهم النصائح للتغلب على العصبية الزائدة في رمضان

تواصل – واس:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية نصائح للتغلب على العصبية الزائدة في رمضان، والتي عرفتها على أنها الشعور بالضيق والتوتر والقلق والانفعال بشكل مبالغ به.

وعادة ما تظهر في صورة صراخ أو ربما مشاجرات مع المحيطين، وأحياناً تشاهد هذه الحالة خلال فترة الصيام.

اقرأ أيضًا:

بشرى لمرضى الزهايمر والحالات العصبية.. خلايا الدماغ تلعب فيديو بعد التدريب

أسباب العصبية

وأوضحت المدينة بأن هناك عدة أسباب وراء التوتر والعصبية الشديدة التي تصيب بعض الصائمين في شهر رمضان وأبرزها:

1 – نقص مادة الأندروفين التي يفرزها المخ عند المدخنين بسبب الاعتياد على مادة النيكوتين الموجودة في السجائر.

2 – ونقص كمية الكافيين التي يعتاد عليها مدمنو القهوة في الصباح، ما يفقدهم القدرة على التعامل مع الآخرين.

3 – ضغوط العمل مع قلة النوم وقلة نسبة المياه والأكل في الجسم عند بعض الأشخاص.

4 – إضافة إلى نقص كمية الأكسجين والسكريات في الدم، مما يعكر المزاج ويشعر الشخص بالخمول والعصبية.

5 – وكذلك الشخصية الدورية وهي التي يعتمد مزاجها على أشياء معينة منها التعود على تناول الشاي والقهوة وعدم تناولهم لهذه المشروبات تجعلهم أكثر عصبية في الصباح.

اقرأ أيضًا:

علماء يكتشفون دواء يساعد في تجديد الخلايا العصبية وعلاج الشلل

نصائح للتخفيف من العصبية في رمضان

وأفادت أن هذه الشخصيات تعاني في أول الأيام من شهر رمضان وبعد ذلك يعتادون ويكونون طبيعيين، مشيرة إلى بعض النصائح التي تساعد الصائمين في التخفيف من أسباب التوتر والعصبية، وأهمها:

1 – إدراك جوهر الصيام كونه لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضًا تهذيب النفس وتعويدها على السكينة والتعامل بهدوء مع المواقف المختلفة.

2 – التنفس بعمق الذي يساعد على الاسترخاء ويخفف من مشاعر التوتر والعصبية.

3 – ممارسة الاسترخاء الذي يساعد في التغلب على العصبية الزائدة في رمضان، كواحدة من أنجح طرق العلاج النفسي.

4 – إضافة إلى ممارسة الرياضة التي تسهم في تخفيف التوتر والعصبية وتساعد على النوم.

5 – الحصول على القسط الكافي من النوم كل ليلة، مما يسهم في تعزيز عمل الدماغ والتخفيف من العصبية.

6 – شرب الماء بكمية كافية بين وجبتي الإفطار والسحور لتجنب الجفاف الذي يؤدي للعصبية الزائدة.

اقرأ أيضًا:

«النمر» يوجه نصيحة مهمة لكلا الزوجين في حالات الخلاف والعصبية

اشتغل بما هو مفيد في رمضان

7 – تناول الطعام الصحي والمتوازن والالتزام بمواعيد الوجبات والتركيز على الخضار والفواكه؛ بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الماء.

8 – تناول المقدار الكافي من السكريات يوميًا والذي يسهم في رفع سكر الدم بشكل طبيعي، ويمكن تناول التمر والفواكه والعصائر الطبيعية والتقليل من الحلويات قدر الإمكان.

9 – محاولة عدم التركيز على الجوع والعطش.

10 – الانشغال بأشياء مفيدة كقراءة القرآن والاسترخاء والنوم.

11 – محاولة عمل أشياء خيرية تشعر بالرضا والسعادة.

12 – عدم الخوض في أي نقاشات في فترة الصيام، لأن الشخص يشعر بعدم التوازن والخلل في المشاعر، فلابد أن يؤجل أي نقاشات أو اجتماعات لما بعد الإفطار.

13 – تذكّر فائدة الصيام والهدف منه لكي لا يكون صومنا فقط عن المأكل والمشرب.