سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – أخصائي حلقات التزويد.

2 – مدير أول – مركز الاتصال.

3 – مدير أول – المبيعات غير المباشرة.

4 – مدير التوظيف.

5 – فني طائرات – مقصورة.

6 – ميكانيكي طائرات.

7 – فني طائرات – هيكل الطائرة.

8 – فني طائرات – الكترونيات الطيران.

9 – رئيس قسم البيانات والتحليلات.

10 – مهندس مرخص – إلكترونيات الطيران.

11 – مهندس مرخص – كابينة.

12 – مهندس مرخص – هيكل الطائرة.

13 – مدير – خزينة الشركات.

14 – مدير أول – خزينة الشركات.

15 – مدير أول – إدارة المحافظ الرقمية والتكنولوجيا والابتكار (DTI).

16 – مدير أول – الضرائب.

17 – ضابط أول.

18 – طاقم الطائرة.

19 – مدير عمليات الأمن السيبراني.

20 – مدير أول PMO – التجاري وتجربة الضيوف.

21 – مدير أول PMO – الشركات.

22 – مدير – المكافآت والأداء.

23 – مدير أول – التوظيف.

24 – مدير أول – التصميم الداخلي.

25 – مدير أول – عمليات التموين.

26 – مساعد تنفيذي.

27 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).