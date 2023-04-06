سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
1 – أخصائي حلقات التزويد.
2 – مدير أول – مركز الاتصال.
3 – مدير أول – المبيعات غير المباشرة.
4 – مدير التوظيف.
5 – فني طائرات – مقصورة.
6 – ميكانيكي طائرات.
7 – فني طائرات – هيكل الطائرة.
8 – فني طائرات – الكترونيات الطيران.
9 – رئيس قسم البيانات والتحليلات.
10 – مهندس مرخص – إلكترونيات الطيران.
11 – مهندس مرخص – كابينة.
12 – مهندس مرخص – هيكل الطائرة.
13 – مدير – خزينة الشركات.
14 – مدير أول – خزينة الشركات.
15 – مدير أول – إدارة المحافظ الرقمية والتكنولوجيا والابتكار (DTI).
16 – مدير أول – الضرائب.
17 – ضابط أول.
18 – طاقم الطائرة.
19 – مدير عمليات الأمن السيبراني.
20 – مدير أول PMO – التجاري وتجربة الضيوف.
21 – مدير أول PMO – الشركات.
22 – مدير – المكافآت والأداء.
23 – مدير أول – التوظيف.
24 – مدير أول – التصميم الداخلي.
25 – مدير أول – عمليات التموين.
26 – مساعد تنفيذي.
27 – والمزيد …
طريقة التقديم
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).