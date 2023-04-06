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صباح اليوم.. شاهد جريان سيول الجياسر شرق مهد الذهب بالمدينة
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صباح اليوم.. شاهد جريان سيول الجياسر شرق مهد الذهب بالمدينة

صباح اليوم.. شاهد جريان سيول الجياسر شرق مهد الذهب بالمدينة

صباح اليوم.. شاهد جريان سيول الجياسر شرق مهد الذهب بالمدينة
١٢:٣٩:٠٢ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، جرت، صباح اليوم الخميس، السيول جنوب الجياسر شمال شرق مهد الذهب بالمدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف جرت السيول بعد أمطار غزيرة على مهد الذهب بالمدينة وسط درجات حرارة متفاوتة وأجواء متقلبة.

تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فهناك حالة مطرية تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى صباح غد الجمعة.

الحالة الممطرة السادسة عشر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة الممطرة السادسة عشر تتوسع على نواحي المنطقة الوسطى لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 5 مناطق

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض.

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