زائرة سودانية تضع مولودة داخل ساحات المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

شهدت ساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ولادة زائرة من السودان، بعد أن داهمها مخاض الولادة.

وقالت مختص أول طوارئ، نورة العمري، إن التطوع مجال عظيم وواسع، والقصص فيه لا تحصى، ومن أكثر القصص التي واجهناها قصة الولادة داخل ساحات الحرم.

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وأضافت لفضائية “الإخبارية”: “بحمد الله تمكنا من توليد امرأة بمساعدة مركز الحرم، وتم تسمية المولودة بطيبة، وهو من أسماء المدينة المنورة”، موضحة أن المرأة من الجنسية السودانية.

عمليات الإنعاش الرئوي

وأشارت إلى أن المتطوعات متواجدات على مدار الساعة في المسجد النبوي، ومسجد قباء.

ولفتت إلى إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي وإعادة مريضة إلى الحياة، وهذه العملية تكررت بنجاح مع ما يتراوح من خمس إلى ست حالات.

ماذا قال والد الطفلة؟

وفي تصريحات تعود إلى نوفمبر الماضي، روى والد الطفلة الدكتور طارق علي سليمان، تفاصيل ولادة طفلته.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إنه ذهب برفقة زوجته وأطفاله إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العشاء، وبعد دخولهم إلى ساحات المسجد عاد إلى المنزل لأنه لم يجد موقفًا لسيارته.

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وأضاف أن زوجته اتصلت به بعد صلاة العشاء، وطلبت منه الذهاب بها إلى المستشفى، ولكن الاتصال انقطع فجأة بعد صراخها بكلمة “ولادة” فشعر بحالة من القلق بشأنها.

وأوضح أن إحدى المرضات أجابت على هاتفه بعد 15 دقيقة وطمأنته على زوجته والطفلة.