“إنجاد”: العثور على مفقودي عرعر.. والكشف عن حالتهم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ، العثور على مفقودي عرعر من خارج الفريق وذلك بعد ساعات من البحث المتواصل.

وأضاف الفريق: عُثِر من خارج الفريق على ‎مفقودي عرعر وهما بصحة طيبة ولله الحمد.

وتابع: نحمد الله على سلامة المفقودين، وكل الشكر للإخوة المشاركين في البحث كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء.

وكان الفريق تحرك بعد ورود بلاغ عن مفقودين بالقرب من ‎عرعر التابعة للحدود الشمالية، وكانا يستقلان مركبة من نوع : ايسوزو ،م:2019 بيضاء اللون.

عدد البلاغات

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد، عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال الفريق في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تلقى 6 بلاغات لمفقودين خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 222 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

ارتفاع عدد البلاغات

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة، علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

كما ارتفع عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

اقرأ أيضًا:

“إنجاد” يكشف عدد بلاغات المفقودين خلال أسبوع