من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فهناك حالة مطرية تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى صباح غد الجمعة.

الحالة الممطرة السادسة عشر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة الممطرة السادسة عشر تتوسع على نواحي المنطقة الوسطى لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

وأضاف أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وشرقي الشمالية وحائل وجنوب المدينة وغرب الصمان، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد مع رياح مغبرة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 5 مناطق

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

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