برنامج حكومي منتهي بـالتوظيف في جميع التخصصات.. التفاصيل والشروط
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تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للجنسين) في برامج نُخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
وفيما يلي التفاصيل:
البرامج
– برنامج نخب الائتمان.
– وبرنامج نخب المهندسين.
– برنامج نخب الموارد البشرية.
الشروط
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.
– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80 من 100%).
– حاصل على IELTS 6.5 أو TOEFL IBT 90.
– حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.
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التخصصات المطلوبة
جميع التخصصات حسب تفاصيل البرنامج الموضحة أعلاه.
عن الأكاديمية (أكاديمية الصندوق)
-تأسس الصندوق الصناعي في عام 1974م.
-يتميز بريادته في التمكين المالي للقطاع الصناعي.
-مع رؤية المملكة 2030، أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس في قيادة التحول الصناعي بالمملكة.
تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي في محاولة لتطوير قدرات رأس المال البشري الضرورية لقيادة هذا التحول.
-علاوة على توسيع نطاق الخبرة والكفاءات والنظام البيئي على نطاق أوسع.
-تواصل أكاديمية الصندوق الصناعي تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين، مثل:
مركز ستانفورد للتطوير المهني (Stanford Center for Professional Development)
وكالة فيتش (Fitch Learning)
كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School).
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موعد التقديم
يبدأ قريبًا: تابع قنوات (السعودي للتوظيف) ليصلكم إشعار عند توفر التفاصيل