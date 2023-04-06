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برنامج حكومي منتهي بـالتوظيف في جميع التخصصات.. التفاصيل والشروط

برنامج حكومي منتهي بـالتوظيف في جميع التخصصات.. التفاصيل والشروط

برنامج حكومي منتهي بـالتوظيف في جميع التخصصات.. التفاصيل والشروط
١٢:٠٧:٤٩ م، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للجنسين) في برامج نُخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل:

البرامج

– برنامج نخب الائتمان.

– وبرنامج نخب المهندسين.

– برنامج نخب الموارد البشرية.

الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.

– معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80 من 100%).

– حاصل على IELTS 6.5 أو TOEFL IBT 90.

– حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.

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التخصصات المطلوبة

جميع التخصصات حسب تفاصيل البرنامج الموضحة أعلاه.

عن الأكاديمية (أكاديمية الصندوق)

-تأسس الصندوق الصناعي في عام 1974م.

-يتميز بريادته في التمكين المالي للقطاع الصناعي.

-مع رؤية المملكة 2030، أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس في قيادة التحول الصناعي بالمملكة.

تم إنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي في محاولة لتطوير قدرات رأس المال البشري الضرورية لقيادة هذا التحول.

-علاوة على توسيع نطاق الخبرة والكفاءات والنظام البيئي على نطاق أوسع.

-تواصل أكاديمية الصندوق الصناعي تعاونها مع موفري التعليم العالميين الرائدين، مثل:

مركز ستانفورد للتطوير المهني (Stanford Center for Professional Development)

وكالة فيتش (Fitch Learning)

كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School).

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موعد التقديم

يبدأ قريبًا: تابع قنوات (السعودي للتوظيف) ليصلكم إشعار عند توفر التفاصيل

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