هاشتاق “١٥ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “بلّغنا ليلة القدر”

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تصدر هاشتاق “١٥ رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الخميس، فيما غرد آلاف الأشخاص بأدعية متنوعة.

وقال مغرد: “اللهم إن أيام رمضان تمضي سريعة فاجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يارب اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، اللهم اجعل كل ما دعيناه لك سراً وجهراً تكتبه لنا واقعاً تفرح به قلوبنا، يا رب ارزقنا الجنة”.

انتصاف الشهر الكريم

وأضاف آخر: انتصف شهر رمضان المبارك، اللهم إنا نسألك عفوًا يكفينا، وعافيةً تغنينا، ومقامًا في الفردوس يعلينا، ونظرةً لوجهك الكريم ترضينا، ورحمةً ومغفرةً لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والأموات.

وتابع مغرد ثالث قائلا: “اكتمل القمر وانتصف الشهر، ربنا كما بلّغتنا نصف شهرك بلّغنا إكمال عدته وبلّغنا يا رب ليلة القدر واكتبنا فيها من عتقائك من النار”.

جبر الخاطر

من جهته، قال مغرد: “يارب إنّ لم أُحسن دعائي فأنت أعلم بحاجاتي، وإنّ قصّرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجبر خاطري بفيض نعمك”.

وتفاجأ العديد من الناس بانقضاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وقال بعضهم: هكذا تمر أيام الشهر الكريم مسرعة.

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