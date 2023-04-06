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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أسهل طريقة لمعرفة زكاة أي مبلغ نقدي

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أسهل طريقة لمعرفة زكاة أي مبلغ نقدي

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أسهل طريقة لمعرفة زكاة أي مبلغ نقدي
١١:٥٩:٤٩ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن أسهل طريقة لمعرفة زكاة أي مبلغ نقدي.

مقدار الزكاة هو ربع العشر

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن مقدار الزكاة هو ربع العشر، وهو ما يعادل النسبة المئوية 2،5%، يعني 1 من 40.

قاعدة حسابية مفيدة لطلاب العلم

وأضاف أنه هناك قاعدة مفيدة لطلاب العلم، وهي لمعرفة زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على أربعين، يخرج لك ربع العشر وهو مقدار الزكاة.

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وبين أنه لو مثلًا لديك عشرة آلاف ريال وتريد معرفة زكاتها، اقسم على أربعين، خمسون آلفًا اقسم على أربعين، مئة ألف اقسم على أربعين، وهكذا يتم معرفة مقدار الزكاة.

زكاة الأوراق النقدية هو نصاب الفضة

وأشار إلى أن نصاب زكاة الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، حيث يتم النظر إلى سعر جرام الفضة ويتم ضربه في 595 يخرج نصاب زكاة الأوراق النقدية.

وأكد أن من بلغ ماله نصابًا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه، بغض النظر من الغرض الذي ادخر هذا المبلغ لأجله، حتى لو ادخره لنفقة أو زواج.

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