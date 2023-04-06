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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني مستجدات الاتفاق مع إيران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني مستجدات الاتفاق مع إيران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني مستجدات الاتفاق مع إيران
١١:٠٢:١٣ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الصين تشين قانج، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة بكين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.

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مستجدات الاتفاق بين المملكة وإيران

وتطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم.

كما ثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.

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استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران

وكانت الرياض وطهران قد أعلنتا، في 10 مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل إلى الاتفاق عقب مباحثات جرت في بكين، برعاية الرئيس الصيني شي جينبينج.

وجاءت المباحثات رغبة من الرياض وطهران في حل الخلافات دبلوماسيًا بالحوار.

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