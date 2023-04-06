بالفيديو.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يوقعان على بيان مشترك في بكين

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، توقيع سمو وزير الخارجية ونظيره الإيراني على بيان مشترك في ختام اللقاء بينهما.

بيان مشترك في ختام مباحثات بكين

وصدر بيان مشترك في ختام مباحثات وزيري الخارجية في المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بكين.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. إعادة فتح السفارتين والقنصليات.. تعرف على أهم بنود الاتفاق بين المملكة وإيران

أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله

وأكد الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وخلال المباحثات أكد الجانبان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في تاريخ 22 / 1 / 1422هـ.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في الصين (فيديو)

الاتفاق على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية

واتفق الجانبان على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات وبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.

اقرأ أيضًا:

توقعات بصدور بيان مشترك بعد الانتهاء من جلسة المباحثات (فيديو)ليين

تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.

وفي ختام الاجتماع، عبر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني على استضافة هذا الاجتماع.

كما عبّر الجانبان عن شكرهما للحكومة السويسرية لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.

وجدد سمو وزير الخارجية الدعوة الموجهة لنظيره الإيراني، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة الرياض.

من جانبه رحب عبداللهيان بالدعوة، ووجه لسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعوة لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران، ورحب سموه بالدعوة.