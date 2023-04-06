تنبيه مهم من “الموارد البشرية” حول معونة رمضان

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا حول معونة رمضان والفئات التي تشملها.

معونة شهر رمضان تشمل هؤلاء

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن معونة شهر رمضان تشمل جميع المستفيدين المؤهلين في دورة الأهلية رقم 16.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

وكانت الوزارة كشفت عن شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، مبينة أن من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة ما يلي:

1 – أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد.

2 – أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي

كما بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالمستفيدين، قواعد تحديد قيمة الضمان الاجتماعي.

وأكدت أن مبلغ الاستحقاق يحتسب للمستفيد شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة”.

موعد صرف معاش الضمان في رمضان

وأوضحت أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

ولفتت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يقدم خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وأن خطوات التسجيل هي:

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

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