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الرياض تشهد إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة

الرياض تشهد إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة

الرياض تشهد إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة
١٠:٣٤:١٩ ص، الخميس، ١٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الرياض إطلاق سيارة كهربائية ذاتية القيادة، في خطوة تهدف إلى تقليل حوادث السير بالعاصمة.

ودشن، أمس الأول، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح الرميح، السيارة في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض ضمن دور الوزارة بتبني أنظمة النقل الحديثة وتمكينها.

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قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وأضاف الرميح، أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن هذا يعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعمل على تبني المستقبل وتقديم الحلول للتنقل الذكي.

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تقليل معدل حوادث النقل والوفيات

ولفت إلى أن مثل هذه المبادرة ستسهم في تقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل التأثير السلبي على البيئة، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

وبين الرميح أن هذه التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية.

وذكر أن الهدف هو دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات السيارات ذاتية القيادة.

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