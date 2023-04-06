خدمة اليوم.. 7 خطوات للمشاركة في البعثات التجارية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، خطوات للمشاركة في البعثات التجارية حيث أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن الخدمة تتيح للمصدرين:

1 – ترسيخ إستراتيجيات الأعمال.

2- التواصل على المستوى الصناعي.

3 – الفرصة لاكتساب رؤية أوضح بشأن السوق.

4 – مقابلة الشركاء المحتملين وفهم متطلباتهم من خلال الزيارات الرسمية للوفود.

ويمكن أن تكون هذه الزيارات عبارة عن بعثات شراء داخلية أو خارجية إلى دولة واحدة من الدول الكبرى، أو عدة دول داخل منطقة معينة، ويفضل أن تكون مختصة بنفس القطاع.

وتنظم هيئة تنمية الصادرات بعثات تجارية تتضمن جلسات إحاطة، وفعاليات لمد جسور التواصل، وحلقات تدريبية، واجتماعات مطابقة الأعمال.

وتتواصل الهيئة مع المصدرين للحصول على معلومات منتجاتهم، والبحث عن المشترين المحتملين لتبادل المعلومات والتواصل معهم، وتحديد اجتماعات معهم قبل الزيارة، وكذلك تقديم الدعم بعد البعثة، وكل ذلك من خلال بعض الخطوات و الشروط:

الخطوات

1 – سجل الدخول في موقع الهيئة.

2 – اذهب إلى صفحة البعثات عن طريق قائمة البعثات والمعارض.

3 – اختر البعثة التجارية المناسبة واضغط عليها.

4 – عند الدخول إلى صفحة تفاصيل البعثة التي ترغب بالتسجيل فيها، اضغط على “ابدأ التسجيل”.

5 – تحت قسم المشتركين، سجل بيانات المشاركين الذين سيحضرون من طرف شركتكم من خلال اختيارهم.

6 – في حال كانت البعثة خارجية “تستدعي السفر مع وفد من المصدرين” فإنه في حال قبول مشاركة، يتم إشعارها بذلك، وإرسال مطالبة مالية.

7 – بعد اكتمال الدفع، يتم التواصل مع العميل من أجل الترتيبات ذات العلاقة.

المتطلبات

– هناك شروط ومتطلبات مختلفة لكل بعثة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “+966 92 000 7355″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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