عاجل.. إعادة فتح السفارتين والقنصليات.. تعرف على أهم بنود الاتفاق بين المملكة وإيران

تواصل – واس:

صدر بيان مشترك في ختام مباحثات وزيري الخارجية في المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بكين، فيما يلي نصه:

في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ 10 مارس 2023م بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، جرت في العاصمة بكين بتاريخ 15 رمضان 1444هـ الموافق 6 أبريل 2023م مباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله

أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في تاريخ 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.

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فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران

واتفق الجانبان على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

استئناف الرحلات الجوية

ومواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص.

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تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين

كما تضمن الاتفاق تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرات العمرة.

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.

كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح دولها وشعوبها.

وفي ختام الاجتماع، عبر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني على استضافة هذا الاجتماع، كما عبّر الجانبان عن شكرهما للحكومة السويسرية لمساعيها وجهودها المقدرة لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.

وجدد سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الدعوة الموجهة لمعالي السيد / حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة الرياض.

من جانبه رحب معالي السيد / حسين أمير عبداللهيان بالدعوة، ووجه لسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران، ورحب سموه بالدعوة.

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أول صورة جماعية

وظهر وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ووزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، عقب اجتماعهم في بكين في أول صورة جماعية لهم بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الذي جاء بوساطة صينية.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد عقد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أول اجتماع موسع لهما في بكين، بعد عودة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية

وبحث وزيرا خارجية المملكة وإيران خلال الاجتماع تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية على عدة أصعدة.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر قولها إن “لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين..

وتضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة”.

دور الصين الإيجابي

وأضافت أن “اختيار بكين لعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادًا لدور الصين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين”.

وفي 10 من مارس الماضي، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

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